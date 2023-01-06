Михалкова в тяжелом состоянии перевели в реанимацию - СМИ

Михалкова в тяжелом состоянии перевели в реанимацию - СМИ
Никита Михалков. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Киномэтр под постоянным наблюдением медиков

Российский режиссер Никита Михалков в настоящее время находится в реанимационном отделении одной из столичных больниц, пишут в социальных сетях. По некоторым данным, у киномэтра диагностировали пневмонию, возникшую после заражения коронавирусной инфекцией.

Как отмечает источник, режиссер находится в реанимации с 5 января, туда его перевели с пневмонией в тяжелом состоянии.

Никита Михалков находится в реанимации одной из московских больниц. Представители режиссера утверждают, что у Никиты Сергеевича обычный грипп.

"База" пишет, что 77-летнего режиссера увезли в 67-ю больницу, однако позднее медики настояли на перевозке Михалкова в другое медучреждение с помощью реаниматологов. 

Источник: Baza ✓ Надежный источник
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