Пытались взломать дверь: что известно о бесследно пропавшей звезде "Сватов"

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Советская и российская актриса, народная артистка РФ Татьяна Кравченко еще должна была 4 января сыграть в спектакле "Гвоздь сезона, или Все билеты проданы". Однако на сцене она так и не появилась. Пришлось вызывать в срочном порядке Зою Бурляк на замену, которая спасла театр в тот день. А зрители ничего не заметили.
На связь Татьяна до сих пор не выходила. Стас Садальский даже предложил взломать дверь в квартиру. В соцсетях Станислав сообщил, что от такой идеи позднее все отказались.
В медиа сообщают, что причина пропажи актрисы – смерть председателя Верховного Совета РСФСР Руслана Хасбулатова, с которым ту будто бы связывали давние связи. Какие именно – непонятно.
А пока коллеги пытаются спасти положение, ведь зритель ходит на двух звезд из этого спектакля. Кравченко – одна из них.
Альянс ищет поводы