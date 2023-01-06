Хирург оценил шансы жены Байдена после операции по удалению опухоли

А ведь первой леди уже восьмой десяток

В скором времени Джил Байден перенесет хирургическую операцию по удалению новообразования на лице. Онколог-хирург Михаил Мяснянкин уточнил, что речь идет о методике Мосса с послойным удалением тканей.

У Джилл опухоль в области глаза. Придется работать чрезвычайно аккуратно, ювелирно вырезая ткани так, чтобы сохранить зрение пациента, передает "Пятый канал".

"Если говорить об осложнениях, то веко может повести в одну сторону, либо в другую, либо может произойти смещение брови. Но если мы говорим о пластической хирургии, а я более чем уверен, что и пластический хирург будет присутствовать при хирургическом вмешательстве, то осложнения будут сведены к нулю", – указал Мяснянкин.