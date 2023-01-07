Ани Лорак вслед за Вайкуле публично открестилась от русского языка

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Украинская исполнительница Ани Лорак, до недавних пор использовавшая в речи и социальных сетях лишь великий и могучий, решила отказаться от русского языка. Сделавшая блестящую музыкальную карьеру в России звезда вслед за супругом Аллы Пугачевой, который шутит и на латышском, и на мове, ныне пишет посты на украинском.
Свой первый пост в соцсетях Каролина посвятила родному брату, который провел Новый год, прячась в бомбоубежище. Певица жалуется на соотечественников: у нее страдают родственники, а на Украине ей желают лишь всего самого плохого. Кстати, даже запретили говорить на украинском.
Кое-кто из пользователей даже назвал Ани Лорак самым огромным разочарованием года, сравнив с Таисией Повалий.
"Не имеешь никакого права говорить и писать на мове!", "Забудь навсегда про Украину", – пишут разгневанные соотечественники.
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