Пресняков решил отдать весь гонорар участникам СВО

Артист принял неожиданное решение

Эстрадный исполнитель Владимир Пресняков ныне не выступает за деньги – по крайней мере, на последнем концерте. Артист спел на музыкальной площадке со своей группой на Новом Арбате.

Кстати, выступление вполне окупилось – в сам день выступления цены за билеты доходили до семи с половиной тысяч рублей. А всего Владимир исполнил порядка пятнадцати песен.

Зрителям выложившийся на 300 процентов музыкант сообщил вдруг на сцене, что все денежные средства намерен передать в поддержку российских военнослужащих, которые находятся на передовой и выполняют задачи в рамках специальной военной операции на Украине.

"Весь гонорар сегодняшнего концерта мы отдадим ребятам, которые находятся на передовой − и это благодаря вам", – сообщил Пресняков-младший.

