Сходил под себя: Басков оконфузился на "Голубом огоньке"

Сходил под себя: Басков оконфузился на "Голубом огоньке"
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Народ не ожидал такой выходки от звезды

До сих пор российские звезды публикуют в своих соцсетях подробности съемок новогодних передач для главных телеканалов страны. Новые кадры показал Андрей Малахов – на них запечатлен неприятный инцидент, который произошел с Николаем Басковым.

Во время съемок в студию принесли маленького тигренка. По задумке певец должен был держать питомца в руках и поздравлять россиян с праздником. Однако как только Баскову передали животное, оно случайно сходило под себя. Сперва артист не заметил произошедшего, об этом ему рассказал дрессировщик, который уберег Николая и его парадные туфли от порчи. 

"ЧП на съемках новогоднего "Огонька": тигренок впервые увидел Баскова и не смог сдержать своей радости", – пошутил ведущий.

Но на этом история с тигренком не закончилась. Малахов в своих соцсетях опубликовал фото вместе с питомцем и Басковым, которое сильно не понравилось публике. Комментаторы возмутились, что звезды ради забавы издеваются над живым существом, которое в этот момент испытывает невероятный стресс. Люди назвали знаменитостей живодерами и пожелали им наказания за такое поведение. 

Тем не менее, инцидент произошел еще в прошлом году. В этом отличился Филипп Киркоров, которого аналогичным образом "пометил" кролик на новогодних съемках. 

Источник: Blitz+ ✓ Надежный источник
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