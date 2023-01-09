Вместе со всеми детьми: Навка внезапно улетела из России

И объяснила, зачем

Прославленная российская фигуристка Татьяна Навка решила покинуть родную страну. Вместе с дочками спортсменка укатила в Дубай. Скрывать супруга пресс-секретаря президента России ничего не стала, выложив фото в социальные сети.

Оказывается, в Дубае Навке предстоят гастроли – там она будет выступать перед публикой и показывать ей свою волшебную сказку.

"В предвкушении теплого приема и неповторимой атмосферы", – пояснила сама Татьяна под постом в экстремистской социальной сети.

В Дубай же полетела и Алина Загитова – ведь ей предстоит сыграть в том самом спектакле главную роль. Речь идет о сказке "Спящая красавица".