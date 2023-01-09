"Где вы старуху увидели?": Долина вылила помои на взбешенную публику

Певицу жестко затравили за танцы с внучкой

Новый год эстрадная исполнительница Лариса Долина провела на Мальдивах. Настроение у певицы было очень хорошим, хотя местами звезду порядком расстроили негативные комментарии пользователей.

На днях Долина выложила ролик, на котором танцует с внучкой Сашей рядом с новогодней елочкой. Досталось 67-летней певице за короткий белый наряд – фолловеры воззвали Ларису к чувству стыда, заявив, что в такие годы "вот такое" совершенно, на их взгляд, непростительно.

Сама Долина в ответ разразилась объемным постом, заявив, что причин для стыда не видит.

"За что и отчего мне должно быть стыдно? За танцы и юбку? Это пляж. И ноги, которые я могу показать", – ответила певица

Отдельно прошлась певица и по подписчице, которая заявила, что ее внучка "танцует немодно" – Долина сообщила, что вся мода в целом относительна, а она с внучкой просто покружилась на месте в хорошем настроении и ни на что в тот момент не претендовала.

"Постоянно мне указывают на возраст! Угомонитесь. Я бабушка – но не старуха, как вы меня любите обзывать. Кто вы, чтобы отправлять меня на пенсию? Не дождетесь", – высказалась звезда.