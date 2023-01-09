Смольянинову вручили повестку в ВСУ после слов о готовности воевать против России

Смольянинову вручили повестку в ВСУ после слов о готовности воевать против России
Артур Смольянинов. Фото: Viktor Chernov/www.globallookpress.com
Однако актер отказался

Российский актер Артур Смольянинов, заявивший ранее о готовности принять участие в конфликте на стороны Украине, отказался ехать на передовую: в Латвии проукраинские активисты попытались вручить ему повестку для прохождения службы в рядах ВСУ, однако артист сбежал, сообщают в социальных сетях.

Ранее артист заявил, что "эмоционально" готов принять участие в боях на стороне Украины, добавив, что ему совершенно безразлично будущее России и ее территориальный состав – даже если страна превратится в "радиоактивный пепел".

Смольянинова начали разносить публичные персоны из-за скандальных слов. После высказываний пары депутатов стало известно, что глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить дело в отношении актера. Сам актер может оказаться меж двух огней, так как и на Украине ему грозит уголовное преследование за поездку в российский Крым.

После того самого интервью к Артуру, который в настоящее время находится в Латвии, подошли активисты из движения Stand with Ukraine, предложив пройти службу в рядах украинской армии. Однако актер порвал повестку и скрылся.

Источник: Popcake.TV ✓ Надежный источник
новости партнеров

Месть за Макеевку: ВС РФ провели операцию "Возмездие" против ВСУ

Разом были уничтожены более 600 военных со стороны Украины

Новое оружие России стало настоящим кошмаром для НАТО

Военные специалисты полагают, что оно предназначается для США

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей