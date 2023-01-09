Смольянинову вручили повестку в ВСУ после слов о готовности воевать против России

Однако актер отказался

Российский актер Артур Смольянинов, заявивший ранее о готовности принять участие в конфликте на стороны Украине, отказался ехать на передовую: в Латвии проукраинские активисты попытались вручить ему повестку для прохождения службы в рядах ВСУ, однако артист сбежал, сообщают в социальных сетях.

Ранее артист заявил, что "эмоционально" готов принять участие в боях на стороне Украины, добавив, что ему совершенно безразлично будущее России и ее территориальный состав – даже если страна превратится в "радиоактивный пепел".

Смольянинова начали разносить публичные персоны из-за скандальных слов. После высказываний пары депутатов стало известно, что глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить дело в отношении актера. Сам актер может оказаться меж двух огней, так как и на Украине ему грозит уголовное преследование за поездку в российский Крым.

После того самого интервью к Артуру, который в настоящее время находится в Латвии, подошли активисты из движения Stand with Ukraine, предложив пройти службу в рядах украинской армии. Однако актер порвал повестку и скрылся.