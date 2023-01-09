"Стиральная доска": Гагарину заплевали за участие в "Голубом огоньке"

"Стиральная доска": Гагарину заплевали за участие в "Голубом огоньке"
Полина Гагарина. Фото: Pravda Komsomolskaya/www.globallookpress.com
Одна песня стоила исполнительнице скандала, устроенного коллегой

Исполнительница Полина Гагарина появилась в новогоднюю ночь с песней Аллы Пугачевой, за что напоролась на критику от оперной дивы Марии Максаковой, разгромившей "голубые огоньки" на российском телевидении. Проживающая на Украине звезда обрушилась с ненавистью к российским коллегам, заявив, что от отечественного ТВ ее чуть ли не тошнит.

Мимику Полины Максакова назвала "фальшивой гримасой", которая все время маячила на этом "вурдалак-шоу". Но Мария не остановилась на бывшей участнице "Фабрики звезд": она прошлась и по Баскову, и по Газманову, обоих обозвала нездоровыми людьми.

"Какая-нибудь  Гагарина решила переныть песню Аллы Пугачевой. В ее случае – "Любовь похожая на стон". Это как если бы в оркестре красивую арфу заменили бы стиральной доской. Ощущалось желание доказать Пугачевой, что они и без нее на что-то способны", – высказалась.

Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник
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