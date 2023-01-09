51-летняя звезда выглядит роскошно

Знаменитая российская телеведущая Лера Кудрявцева точно сумела раскрыть секрет вечной молодости. Артистка разменяла шестой десяток, однако выглядит не хуже молодых прелестниц. На днях любимица публики поделилась жаркими кадрами с тропического курорта.



Известная телеведущая и актриса не стала скромничать и надела на пляж откровенное бикини нежного лазурного цвета. Судя по всему, перед поездкой Лера долгое время сидела на строгой диете и пропадала в спортивных залах. Фигура 51-летней знаменитости поражает своей подтянутостью и стройностью. Впрочем, звезда всегда выглядит на все 100%.

Горячий летний кадр позволил всем желающим полюбоваться длинными стройными ногами Кудрявцевой, ее подтянутым животиком и пышным бюстом. Телеведущая выбрала выгодную позу, аппетитно оттопырив ягодицы и выставив вперед грудь. В таком соблазнительном виде ее и запечатлел фотограф.

Многомиллионная армия фанатов артистки пришла в восторг. Поклонники засыпали Леру комплиментами. Цветущий внешний вид звезды восхитил ее многочисленных поклонников. Люди желают телеведущей всегда оставаться такой же молодой и привлекательной.