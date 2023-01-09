За решетку на долгие годы: что грозит дерзко плюнувшему в Россию Смольянинову

За решетку на долгие годы: что грозит дерзко плюнувшему в Россию Смольянинову
Артур Смольянинов. Фото: Arthur Smolyaninov Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Слова артиста обсуждают который день

Недавно знаменитый российский артист Артур Смольянинов устроил настоящий переполох в информационном пространстве. Молодой человек договорился до того, что фактически отказался от родного государства и объявил о своей готовности воевать на стороне украинских боевиков. К каким последствиям может привести такое провокационное поведение, рассказал опытный юрист Андрей Алешкин.

Стоит отметить, что во время откровений о своей любви к преступному киевскому режиму звезда знаменитых отечественных кинолент "9 рота", "Кто, если не мы", "Мой парень – ангел" и других также объявил, что ничуть не расстроится, если Россия и вовсе перестанет существовать на политической карте мира. Разумеется, подобного рода заявления, согласно законодательству нашей страны, должны быть жестоко наказаны.

Алешкин сообщил, что, по всей видимости, артисту грозит статья о дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации. Стоит отметить, что наказание по этой статье достаточно суровое. Если Смольянинов будет задержан и осужден, ему светит до пяти лет тюремного заключения.

Впрочем, очевидно, что после столь громких русофобских заявлений звезда отечественного кинематографа вряд ли рискнет оказаться на территории родного государства. Сейчас Артур находится за границей и не собирается возвращаться в Россию.

Источник: BLITZ+ ✓ Надежный источник
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