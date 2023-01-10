Знаменитый режиссер рассказал о своем состоянии

Несколько дней назад популярного советского кинорежиссера Никиту Михалкова экстренно госпитализировали. После этого в информационном пространстве появилось немало слухов о его состоянии. Наконец сегодня, 10 января, Никита Сергеевич вышел на связь.



Стоит отметить, что в ряде изданий распространилась информация о том, что любимец публики находится в критическом состоянии. Также плодятся слухи о том, чем конкретно болеет Михалков.

Создатель знаменитых кинолент "Утомленные солнцем", "Двенадцать", "Статский советник" и других не стал обозначать, что конкретно с ним случилось. При этом Михалков подчеркнул, что очень благодарен огромному числу людей, которые от всего сердца переживают о его здоровье.

Никита Сергеевич призвал не верить информации, распространяемой в прессе и социальных сетях. Кинорежиссер сообщил, что пока находится в больничной палате, медицинские эксперты обследуют его организм и делают все необходимое для выздоровления знаменитости.

Напомним, звезду легендарной советской киноленты "Жестокий романс" госпитализировали с гриппом 5 января. Россияне продолжают внимательно следить за информацией о состоянии здоровья артиста.