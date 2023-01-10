У кроваво-красной Лободы вывалилась роза между ног

У кроваво-красной Лободы вывалилась роза между ног
Светлана Лобода. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певица в очередной раз эпатировала публику

Известная певица Светлана Лобода совсем недавно пользовалась огромной популярностью у российских слушателей. Однако после наступления специальной военной операции по демилитаризации Незалежной артистка решила поддержать киевский режим. Теперь имя звезды чаще мелькает в связи с различными скандалами. Так, большой резонанс вызвало недавнее появление Лободы на публике. Для выхода в свет красотка выбрала весьма провокационный наряд.

Стоит отметить, что как бы там ни было, Светлана остается очень красивой женщиной, формы которой продолжают будоражить фантазии мужской части ее поклонников. Новое появление звезды на публике подарило всем желающим возможность в очередной раз полюбоваться фигурой артистки.

На этот раз Лобода выбрала кроваво-красное платье, украшенное огромными бутонами роз. Один из цветков был размещен на самом интимном месте артистки. Розовый бутон, по задумке дизайнера расположенный прямо между ног Светланы, заставил ее поклонников вздрогнуть от волнения.

В целом, костюм получился экстремально откровенным. Полуоголенный бюст знаменитости навел поклонников на греховные мысли. А особо глазастые фанаты обратили внимание на округлившийся животик Светланы. Некоторые считают, что певица может находиться в интересном положении.

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