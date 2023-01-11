"Сын вынес урок": мать заплеванного Смольянинова выступила с признанием

"Сын вынес урок": мать заплеванного Смольянинова выступила с признанием
Артур Смольянинов. Фото: Natalia Shakhanova/www.globallookpress.com
Женщине пришлось отбиваться перед журналистами

Киноактер Артур Смольянинов наделал много шума после скандального заявления о готовности воевать за Украину – и открытых слов о том, что не будет сожалеть о России, если от нее останется лишь "радиоактивный пепел". После того самого интервью актера в Латвии настигли проукраинские активисты с предложением повоевать за ВСУ – артист же отказался и убежал с места.

Журналисты дозвонились до матери актера, Марии Смольяниновой. Та заявила, что сына спровоцировал профессиональный журналист – все, мол, вырвано из контекста, а у самого наследника не было и нет никакого желания превращать родную страну в кучу радиоактивного пепла.

"Наоборот. Он сказал, что он готов жизнь отдать, чтобы уничтожить все ядерное оружие", – высказалась мать артиста.

Да и слова о готовности сражаться в ВСУ, считает Мария, также превратно истолковали.

"Его несколько раз спросили. "Вы солидаризируетесь? Солидаризируетесь?" И он говорит: "Нет. Если прямо совсем мне ничего не останется, как сделать выбор, на чьей стороне сражаться, то я буду сражаться за Украину". Но это не значит, что он хочет и собирается сражаться за Украину", – объясняет Смольянинова.

Оказывается, после того самого интервью актер пообщался с семьей и обсудил сложившуюся ситуацию.

"Он сказал, что он вынес урок для себя. Он тоже не совсем доволен тем, каким получилось интервью. Его надо редактировать потом, надо отслеживать каждую фразу. А здесь человек провоцирует и как есть выпускает", – добавила Мария.


Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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