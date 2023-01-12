Звезда "Уральских пельменей" показала фото с вывалившейся из белья грудью

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Актриса Юлия Михалкова опубликовала на своей странице кадры с новой фотосессии – на них она предстала в откровенном образе, облачившись в нежно розовый комплект нижнего белья.
На звезде были надеты атласная юбка, кружевной корсет, который оголил ее и полупрозрачная накидка. В качестве аксессуаров к образу знаменитость надела чокер и перчатки.
Под публикацией она поразмышляла об актерском труде. Юлия рассказала, что в таком образе ей предстоит выступать на сцене в новом спектакле, премьера которого еще не состоялась.
"Поговаривают кто был на репетиции, на этом спектакле можно нахохотаться на год", – написала она.
В комментариях народ восхитил внешний вид артистки – в основном на фотографии отреагировали мужчины, которым комплект одежды пришелся по вкусу.
"Такие фото поднимут демографию мира", "Побольше бы таких фотографий", "Даже слов нет, я онемел", "Какая же ты красивая",
– написали поклонники в комментариях.
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