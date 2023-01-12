"Крепкий орех": певица Слава показала упругие ягодицы в мини-трусах

"Крепкий орех": певица Слава показала упругие ягодицы в мини-трусах
Слава. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
После операции красотка выглядит потрясающе

Знаменитая российская певица Слава отличается особой степенью откровенности. Артистка, настоящее имя которой Анастасия Сланевская, делится с многомиллионной армией фанатов самыми личными переживаниями. Недавно звезда решилась лечь под нож пластического хирурга, о чем ни капли не жалеет.

Более того, Слава готова делиться с поклонниками пикантными видами своей новой фигуры. На этот раз 42-летняя знаменитость решила похвастаться "крепкими тылами".

Красотка разместила пикантную фотографию, на которой во всей красе можно рассмотреть ее подтянутые ягодицы. Артистка сфотографировала себя в зеркало. Знаменитость собрала губы "уточкой" и томно глядит в объектив камеры. Однако больше всего поклонников певицы заинтересовало отражение в зеркале, которое находилось сзади.

Именно в нем все желающие смогли рассмотреть стройные длинные ноги и подтянутые ягодицы Славы. Несложно предположить, что перед съемкой артистка долго приноравливалась, и в итоге сделала максимально удачный кадр.

"Крепкий орех", "Настя – настоящая красотка", "Шикарная женщина", "Фигура – просто бомба", – пишут восторженные фанаты.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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