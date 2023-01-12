Артиста поразило поведение коллеги

После старта специальной военной операции по демилитаризации украинского государства российский шоу-бизнес фактически разделился на два лагеря. Многие поддержали вынужденное решение наших властей начать СВО, однако нашлось немало хулителей данного шага. Среди последних оказался известный российский артист Дмитрий Назаров. Мужчина уже получил звонкую оплеуху за такое поведение от своего звездного коллеги.



С заявлением решил выступить Оскар Кучера. Артист занимает четкую пророссийскую позицию и понимает, что сейчас наша страна фактически столкнулась с агрессией коллективного Запада. Именно поэтому его выводят из себя выходки именитых россиян, которые почему-то решили поддержать киевский режим.

Волна негодования охватила сердце Кучеры, когда он узнал о хамской выходке Назарова. Звезда популярного в свое время сериала "Кухня" сочинил похабную частушку, в которой высмеял нашу спецоперацию.

Оскар не стал молчать и резко раскритиковал коллегу. Кучера прямо спросил у знаменитости, все ли в порядке с его головой.

"Назаров что, кукухой поехал?" – негодует артист.

В социальных сетях Оскар попытался объяснить своему оппоненту, что он абсолютно не прав и зря охаивает Армию России. Кучера напомнил, что нам противостоит западный мир, а совсем не простые жители Украины.

Артиста удивляет, что такая простая истина не доходит до его звездного коллеги. Кучера подчеркнул, что крайне негативно относится к людям, которые имеют наглость плевать в родное государство в такой сложный для него период.