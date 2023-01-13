Россиянам сообщили печальную новость о Романе Костомарове

Болезнь нанесла тяжелый удар по спортсмену

Состояние фигуриста Романа Костомарова ухудшается с каждым днем. Сейчас он проходит лечение в Коммунарке, введен в состояние комы и, по слухам, подключен к аппарату ЭКМО.

Врачи опровергли у него коронавирус, утверждая, что спортсмен страдает от пневмонии в сочетании с гриппом, сепсисом и интоксикацией организма. Они принимают все меры, но не могут установить точную причину, почему пациенту становится только хуже.

По данным СМИ, в клинику даже приезжал министр здравоохранения, который интересовался прогрессом по лечению Костомарова. Однако пока никаких улучшений нет, передает телеканал "360".

"Доктора делают все возможное, но боятся давать прогнозы. Из-за сепсиса тело начало синеть, особенно ноги", – рассказали источники в больнице.

Журналисты напомнили, что у певицы МакSим, которая долгое время была на грани жизни и смерти, тоже было почернение кожи, однако медикам удалось ее спасти.

Сейчас знакомые и родственники просят россиян молиться о здоровье Романа Костомарова, надеясь, что его получится спасти.