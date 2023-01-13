Поплавская призвала вышвырнуть Михееву из России за пьяные пляски с украинской элитой

Звезда "Вечернего Урганта" оскандалилась аж на две страны

Не так давно звезда "Вечернего Урганта" Алла Михеева оскандалилась после появления на горнолыжном курорте в составе представителей украинской политической тусовки, которая устроила пышную вечеринку с морем алкоголя.

Отдых выдался на славу – компания из Украины заказала вынос шампанского "Кристал" с отчего-то перевернутым флагом своей дорогой страны в ресторане, потратив на такой люкс-номер 20 тысяч евро. К доблестному куршевельскому подразделению элитного батальона "Монако", воюющему с Россией на курорте в горнолыжных костюмах, и примкнула Алла Михеева, которая с компанией распивала шампанское астрономической цены. Бывшая соведущая Ивана Урганта попыталась оправдаться – мол, оказалась на вечеринке совершенно случайно и просто мимо проходила, но никто, понятное дело, не поверил.

"Одна девочка попросила сфотографироваться с ней, потому что у нас с подругой розовые костюмы были. Поэтому не понимаю, в чем вопрос. Думаю, что тут ничего не стоит обсуждать. Всем добра", – утверждает Алла.

Поплавская же, ссылаясь на собственные источники, заявила следующее: по некоторым данным, Первый канал планирует вернуть в эфир "Вечернего Урганта". Вопрос даже не в Иване, а в его соведущей. В таком случае окажется, что российские налогоплательщики выкладывают из собственного кармана деньги и на специальную операцию, и на тех, кто условно симпатизирует тем, против кого СВО и ведется. Какова в таком случае логика государства, совершенно непонятно. А если перебежчики будут возвращаться, Яна и сама готова уехать.

"По крайней мере, она уже собирается блистать в эфире. И уже блеснула на вечеринке с выносом шампанского под украинским флагом. Видимо, имеется в виду старая компания: Ургант, Гудков и Хрусталев. И меня шокируют все эти разговоры. То Песков, то Навка говорят, что Ваня парень неплохой (только испугался и глухой). То рассказы том, что, мол, съемки едва ли уже не ведутся", – пишет Яна в своем Telegram-канале.