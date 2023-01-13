Наргиз пришла в восторг от обозвавшего россиян "фашистами" Гребенщикова

Артистка встретила родственную душу

Музыкант Борис Гребенщиков дал интервью израильским медиа. На земле обетованной представитель осуждающих СВО певцов и актеров артист заявил, что всего его бывшие соотечественники, желающие "уничтожения другой страны" – фашисты и неадекватные люди.

На высказывание Бориса мигом отреагировала Наргиз Закирова, которую Россия обидела на пятьдесят лет (напомним, именно на такой срок певице запретили въезд в страну после ее высказываний в адрес страны).

"Никогда не сомневалась в Борисе Борисовиче!" – признается восхищенная певица.