Наргиз пришла в восторг от обозвавшего россиян "фашистами" Гребенщикова

Наргиз пришла в восторг от обозвавшего россиян "фашистами" Гребенщикова
Наргиз Закирова. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Артистка встретила родственную душу

Музыкант Борис Гребенщиков дал интервью израильским медиа. На земле обетованной представитель осуждающих СВО певцов и актеров артист заявил, что всего его бывшие соотечественники, желающие "уничтожения другой страны" – фашисты и неадекватные люди.

На высказывание Бориса мигом отреагировала Наргиз Закирова, которую Россия обидела на пятьдесят лет (напомним, именно на такой срок певице запретили въезд в страну после ее высказываний в адрес страны).

"Никогда не сомневалась в Борисе Борисовиче!" – признается восхищенная певица.

Источник: Телепрограмма ✓ Надежный источник
новости партнеров

Украина перебросила часть боевиков к границе с Белоруссией

Об этом объявил посол Незалежной в Британии

США объявили охоту на ЧВК "Вагнер": официальное заявление

Американцы намерены "нейтрализовать" военную компанию

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей