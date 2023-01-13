Семенович украл прямо со сцены пьяный зритель

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Бывшая звезда "Блестящих" Анна Семенович поведала о непростой ситуации, в которой однажды оказалась собственной персоной перед публикой. В Дубае буквально перед концертом певице сообщили о смерти ее бабушки, что и отразилось на исполнении.
Анна пускала литры слез чуть ли не на каждой медленной песне. Публика не понимала, что происходит. А затем зрители начали плакать вслед за своей дивой. Однако концерт, признается Анна, получился очень душевным.
Другой случай в карьере звезды оказался куда более веселым: бывшая участница "Блестящих" выступала на свадьбе. А одному нетрезвому гостю певица так понравилась, что тот ее схватил и перевернул.
"Куда-то меня потащил, заявив, "какая симпатичная новенькая". Охрана вырывала меня из его рук. Утром он извинился и прислал цветы", – вспомнила солистка.
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