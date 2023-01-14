Назаров лишился теплого места работы

Последние несколько дней в информационном пространстве активно обсуждают выходки знаменитого российского артиста Дмитрия Назарова. Некогда звезда нашумевшего в свое время телесериала "Кухня" пользовался огромной любовью и уважением граждан нашей страны. Теперь же его не хотят видеть даже в родном театре имени Чехова.



Все дело в том, что маска благонадежного гражданина спала с лица Назарова после старта специальной военной операции по демилитаризации украинского государства. Оказалось, что кормившийся с рук государства артист не готов поддержать власти нашей страны и от всей души симпатизирует киевскому режиму.



После ряда скандальных заявлений, направленных на дискредитацию Вооруженных сил РФ руководство МХТ имени Чехова приняло решение распрощаться со скандальным артистом. Также была уволена его супруга Ольга Васильева, которая поддерживает мужа в русофобских настроениях.





Соответствующее решение накануне, 13 января, принял художественный руководитель культурного учреждения Константин Хабенский. Он имел долгий разговор с одиозным артистом, после чего решил уволить Назарова и его жену. Сейчас руководство театра решает вопрос по заменам в спектаклях, где играли скандальные супруги.

