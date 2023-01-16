Красотка снова засветила свои прелести

В последнее время представители отечественного шоу-бизнеса устраивают настоящие соревнования по откровенному контенту. Российские звезды регулярно выкладывают кадры, на которых запечатлены сокровенные зоны их тел. На этот раз отличилась знаменитая российская телеведущая Анастасия Ивлеева. Свежий кадр с красоткой заставил ее поклонников охнуть.



Звезда нашумевшего в свое время тревл-шоу "Орел и решка" бдительно следит за своей фигурой и готова хвастаться результатами регулярных походов в спортивный зал. Впрочем, в этот раз любимица публики решила сделать акцент на красоте, которой ее одарила природа – девушка кокетливо выставила полуголую грудь.



Вероятно, красотка проводит время на жарком курорте. Анастасия выложила кадр со знойного пляжа. Очевидно, что у Ивлеевой очень игривое настроение – на прогулку она надела подчеркивающую достоинства фигуры кружевную кофточку, а сверху целомудренно накинула плотный пиджак.

Роскошная грудь знаменитости аппетитно разместилась в кружевном лифе от кофточки. При этом полупрозрачная ткань позволяет всем желающим в деталях разглядеть очертания звездного бюста. Интернет-пользователей очень порадовало, что телеведущая решила обойтись без ложной скромности и демонстрирует общественности свои прелести.

