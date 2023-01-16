Смерть звезды поразила публику

Накануне стало известно о большой трагедии в культурной сфере. Внезапно оборвался жизненный путь известного советского артиста Генриха Казарьяна. Любимец публики скончался на 82-м году жизни. Его уход стал большим горем для коллег, родных, а также многочисленных поклонников артиста.



Печальными известиями с общественностью поделились представители родного культурного учреждения покойного – горестную новость в социальных сетях опубликовал Тверской театр юного зрителя.



Что конкретно послужило причиной смерти пожилой знаменитости, не сообщается. В общем доступе нет информации о том, что Казарьян имел серьезные проблемы со здоровьем. О том, где и когда состоится прощание с выдающимся культурным деятелем, сообщат позже.



Покойный артист пользовался огромной популярностью у советского и российского зрителя. Казарьян блистал в таких постановках, как "Загадочное ночное убийство собаки", "Панночка", "Забыть Герострата" и других. Его уход стал огромной потерей для культурной сферы нашей страны.

