Галкин* сделал новое громкое заявление о России со сцены

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В Сети появился отрывок видеозаписи с одного концерта Максима Галкина* за границей. На нем юморист со сцены объяснял, почему выступает против российской власти.
Знаменитость пошутил перед публикой, что в России может быть только две причины, по которым человеку не нравится руководство страны. Первая кроется в национальности. По его словам, это касается только евреев. А вторая заключается в личных предпочтениях.
"Другого не дано. Либо еврей, либо *******. Извините, что использую ненормативную лексику. Ну, в моем случае, это удачное совпадение", – пошутил он.
Публика восприняла слова Галкина* с овациями. На видео был слышен звонкий смех зрителей, собравшихся в зале.
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