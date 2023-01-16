Галкин* сделал новое громкое заявление о России со сцены

Артист посмеялся над своими "предпочтениями"

В Сети появился отрывок видеозаписи с одного концерта Максима Галкина* за границей. На нем юморист со сцены объяснял, почему выступает против российской власти.

Знаменитость пошутил перед публикой, что в России может быть только две причины, по которым человеку не нравится руководство страны. Первая кроется в национальности. По его словам, это касается только евреев. А вторая заключается в личных предпочтениях.

"Другого не дано. Либо еврей, либо *******. Извините, что использую ненормативную лексику. Ну, в моем случае, это удачное совпадение", – пошутил он.

Публика восприняла слова Галкина* с овациями. На видео был слышен звонкий смех зрителей, собравшихся в зале.

*признан иноагентом