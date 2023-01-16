Передом и задом: звезда "Клона" показала перетянутую трусами промежность

Артистка старается следить за своей фигурой

Бразильянка Джованна Антонелли прославилась в России в начале нулевых после выхода сериала "Клон". Роль Жади принесла ей мировую популярность и множество поклонников – как женщин, так и мужчин, которые восторгались внешними данными актрисы.

Сейчас Антонелли 46 лет, но она смогла отлично сохраниться. Лицо звезды имеет лишь незначительные возрастные изменения, а фигура, пусть и стала немного другой, но остается довольно ухоженной благодаря регулярной физической активности. Поэтому в своих соцсетях артистка часто публикует фотографии без макияжа и в бикини – погода в родной стране позволяет ей регулярно проводить время на пляже.

Недавно Джованна показала кадры с вечеринки с подружками возле бассейна. Она надела на себя зеленый раздельный купальник, присела возле бассейна и выставила напоказ свое упругое тело.

После знаменитость решила продемонстрировать вид сзади. Как оказалось, бикини практически не прикрывало ягодицы Антонелли. Дополнительно их объем она подчеркнула, натянув низ от купальника на бедра повыше и потуже.