Вытрясли 19 миллионов: бежавшего в Израиль Слепакова заставили платить по счетам

Шоумен вернул то, что не спешил долго возвращать

Шоумен Семен Слепаков, бежав из России, проявил неслыханную непунктуальность – оказалось, комик задолжал государству порядка 19 миллионов рублей, войдя в "черный список" Федеральной налоговой службы наравне с остальными звездными должниками.

Эксперты ранее заявляли, что речь идет о налогах на доходы физлиц и пени за 2021 год. Почему Слепаков не платил государству – вопрос открытый. Однако случай предали огласке, а Яна Поплавская выразила уверенность, что Семен поступил самым простым для себя способом: сбежал, чтобы уйти от проблем.

Как раз после этого вдруг после Нового года Слепаков оплатил все ФНС – сейчас, сообщает "Комсомолка", от долга в 19 млн у барда остались какие-то 700 рублей.

Звездный адвокат Андрей Алешкин считает, что шоумен поступил единственным адекватным способом, если не желал терять источник заработка в РФ. Таких гонораров он уже нигде не найдет.

Звездный адвокат Андрей Алёшкин уверен: этот жест говорит о том, что с Родиной юморист так и не распрощался.

"В любом случае, я думаю, он уверенно смотрит в сторону России и не собирается с ней прощаться", – выразил уверенность юрист.