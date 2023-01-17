Облил себя помоями на всю Россию: Норкин врезал оскандалившемуся Назарову

Облил себя помоями на всю Россию: Норкин врезал оскандалившемуся Назарову
Андрей Норкин. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Журналист рассказал, кто и как из вредит СВО у себя дома

Телеведущий Андрей Норкин коснулся в эфире "Места встречи" громкой истории с увольнением актера Дмитрия Назарова из МХТ имени Чехова – причиной стали громкие и скоропалительные заявления звезды "Кухни" о спецоперации.

В социальных сетях Назаров нередко публиковал ролики с сатирическими, на взгляд автора, стихами, собственными ремейками военных песен и острыми высказываниями в адрес властей РФ. Все вылилось в решение Константина Хабенского уволить слишком скандального артиста. Спектакли с Назаровым отменили.

Норкин призвал россиян задуматься о тех, кто дискредитирует не только войска, но и всю страну, подставляя под удар соотечественников. В тылу, считает журналист, хватает и своих противников – куда более зловредных.

"И как поступать с такими, остающимися здесь и вроде как оказывающих сопротивление СВО своими словами? Правильно ли было бы употреблять термин "мыслепреступление"? Если ты все это выносишь на всеобщее обозрение, то это уже тоже какое-то действие, а не просто "иная" мыслишка" – считает Норкин.

Источник: НТВ ✓ Надежный источник
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