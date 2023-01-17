"Стриптиз на пляже": Муцениеце в черном бикини раздразнила фанатов

"Стриптиз на пляже": Муцениеце в черном бикини раздразнила фанатов
Агата Муцениеце. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Красотка взволновала каждого мужчину в соцсетях

Российская актриса Агата Муцениеце решила немного отойти от жертвенных шаблонов и забыть о бывшем. На этот раз звезда порадовала армию поклонников в социальных сетях снимком в нижнем белье.

Экс-супруга Павла Прилучного отправилась отдыхать на дубайский пляж и решила позагорать – и заодно раздразнить фанатов. Красотка остановила выбор на черном микробикини, спрятав взгляд за солнцезащитными очками.

Сама звезда призналась, что натолкнуло ее на такой непривычный для себя формат: подруги заявили, что не станут разговаривать. А актриса, видимо, решила их позлить.

Источник: Газета.ru ✓ Надежный источник
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