"Сися переползла на шею": Королеву затравили в Сети за проблемы с грудью

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39-летняя исполнительница Наташа Королева давно, по мнению некоторых медиа, пользуется фильтрами при выкладывании фотографий в социальные сети. Временами же можно же узнать истину, которая, кстати говоря, явно выбивается из общего фона.
В социальных сетях появилось фото Наташи с сыном Архипом. Певица выбрала неудачный ракурс – у публики сложилось впечатление, будто грудь звезды покрывается морщиной и сильно перетягивается к ближе к шее. А все дело в том, что мама слишком тесно обняла сына.
Токсичная публика же принялась издеваться над певицей и над ее сыном, заявляя, что оба видели в жизни лучшие годы.
"Сися переползла на шею", "Перекосисело", "Просто неудачно помяли", "Как интересно у нас тети 50-ти летние выглядят", "Она давно вся перекошена", "Фильтры на тити не работают", – пишут пользователи социальных сетей.
Чиновник позволил себе ругательство