"Как кошечка": певица Слава похвасталась наливной грудью в эротическом белье

"Как кошечка": певица Слава похвасталась наливной грудью в эротическом белье
Певица Слава. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фигура знаменитости заставила мужчин ахнуть

Известная российская певица Слава уже несколько десятилетий поражает воображение своих поклонников идеальными формами и готовностью эпатировать публику. Анастасия Сланевская никогда не отличалась ложной скромностью – с самого начала своей карьеры девушка с готовностью хвасталась роскошными прелестями. Недавно певица обрела "новую молодость" и снова радует своих фанатов.

42-летняя исполнительница хита "Одиночество – сволочь" некоторое время назад решилась улучшить свою фигуру с помощью скальпеля пластического хирурга. Стоит отметить, что доктор потрудился на славу – формы артистки теперь ничем не уступают фигуркам молодых девушек.

Слава с восторгом любуется своим отражением в зеркале и приглашает к этому приятному занятию всех окружающих. Недавно артистка записала видеоролик, на котором продемонстрировала свои формы в роскошном эротическом нижнем белье.

Фото: соцсети

На кадрах, которые произвели фурор среди подписчиков, звезда соблазнительно вертится в откровенном наряде, демонстрируя аппетитную наливную грудь, крепкие бедра, подтянутые ягодицы и стройные ноги. Своим фанаткам Слава предлагает также примерить эротический наряд и "мурчать, как кошечка".

Фото: соцсети

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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