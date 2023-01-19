Фигура знаменитости заставила мужчин ахнуть

Известная российская певица Слава уже несколько десятилетий поражает воображение своих поклонников идеальными формами и готовностью эпатировать публику. Анастасия Сланевская никогда не отличалась ложной скромностью – с самого начала своей карьеры девушка с готовностью хвасталась роскошными прелестями. Недавно певица обрела "новую молодость" и снова радует своих фанатов.



42-летняя исполнительница хита "Одиночество – сволочь" некоторое время назад решилась улучшить свою фигуру с помощью скальпеля пластического хирурга. Стоит отметить, что доктор потрудился на славу – формы артистки теперь ничем не уступают фигуркам молодых девушек.



Слава с восторгом любуется своим отражением в зеркале и приглашает к этому приятному занятию всех окружающих. Недавно артистка записала видеоролик, на котором продемонстрировала свои формы в роскошном эротическом нижнем белье.





На кадрах, которые произвели фурор среди подписчиков, звезда соблазнительно вертится в откровенном наряде, демонстрируя аппетитную наливную грудь, крепкие бедра, подтянутые ягодицы и стройные ноги. Своим фанаткам Слава предлагает также примерить эротический наряд и "мурчать, как кошечка".



