Плюнувшему в Россию Меладзе придумали жесткое наказание

Плюнувшему в Россию Меладзе придумали жесткое наказание
Валерий Меладзе. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Россияне нашли управу на артиста

Недавно в интернет-пространстве активно обсуждали скандал, который разгорелся после неосторожного заявления некогда любимца публики Валерия Меладзе. При этом жители нашей страны решили наглядно продемонстрировать певцу, каким может быть гнев народный.

Сыр-бор начался из-за распространившейся по социальным сетям записи с концерта в Дубае. Там Меладзе при общении с гостем из Незалежной решил продемонстрировать свою поддержку киевскому режиму и (хоть и шепотом) произнес популярную украинскую кричалку.

Разумеется, после такого предательства жители нашей страны отвернулись от исполнителя хитов "Красиво", "Салют, Вера", "Океан и три реки" и других. Россияне нашли действенный и простой способ отомстить Валерию за скандальную выходку. Люди массово отказываются посещать его концерты.

Так, жители Иркутска уже фактически сорвали выступление звезды. Россияне начали активно сдавать билеты на концерт, который должен был состояться весной. В итоге организаторам пришлось объявить об отмене мероприятия. Разумеется, потеря дохода в нашей стране может больно ударить по привыкшему к роскоши артисту.

Источник: Irk.ru ✓ Надежный источник
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