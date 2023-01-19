Седокова прикрыла соски двумя клочками ткани и заставила мужчин ахнуть

Седокова прикрыла соски двумя клочками ткани и заставила мужчин ахнуть
Анна Седокова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артистка регулярно эпатирует публику

Знаменитая российская певица Анна Седокова является настоящим образцом женственности и сексуальности. Пышные формы знаменитости многие годы будоражат фантазии представителей мужского пола.

На этот раз настоящий фурор в интернет-пространстве произвела запись с концерта. Анна всегда готова порадовать своих поклонников откровенными нарядами и явилась на выступление в экстремально соблазнительном виде.

Девушка надела полупрозрачное боди, которое выгодно подчеркнуло выдающиеся части ее тела. Особый акцент был сделан на груди. Пышный бюст Седоковой давно является предметом мечтаний многих мужчин. Красотка решила порадовать их, прикрыв грудь лишь полупрозрачной тканью. Дабы оставаться в рамках приличий, певица закрыла соски клочками ткани.

Фото: соцсети

В таком виде знаменитость спела свои любимые композиции. Разумеется, попавшие на концерт гости пришли в восторг от смелого наряда их кумира. Интернет-пользователям пришлось довольствоваться лишь видеороликом, однако и он сумел поднять им настроение.

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