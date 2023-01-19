Боятся возбудить дело: Соловьев раскрыл причину безнаказанности Чубайса и Собчак

А виновники торжества активно пользуются своим положением

Бывший руководитель Роснано Анатолий Чубайс с известной журналисткой Ксенией Собчак не несут никакой ответственности за высказывания по поводу СВО, на что обратил внимание телеведущий Владимир Соловьев.

Тот решил поинтересоваться, как Россия носит людей, "которым все можно". Чубайс, к примеру, давно занял одно из первых мест антирейтинга у россиян. Соловьев напомнил, что "ваучеролог" и главный приватизатор страны цинично объяснял вековую многомиллиардную махинацию с государственной собственностью необходимостью "забить гвоздь в крышку коммунизма", а не выпавшим шансом сделать деньги из воздуха с распродажей сотен предприятий за бесценок.

Собчак же, считает ведущий, оказалась в центре скандала после истории с Ростехом и последующих разбирательств.

"Какое еще предательство она должна совершить, чтобы народ очнулся и сказал: "Действительно, как-то нехорошо"? Заметьте, у нас это даже в прессе особо не освещается. Наверное, Чубайс патриот, просто испугался. И она патриот. Это же так патриотично – вымогать деньги у руководства крупнейшей компании, занимающейся, в частности, производством изделий ВПК", – высказался Соловьев.

Безнаказанность обоих, добавил журналист, связана не статусом "неприкасаемых", которыми в РФ негласно наделили обоих, а работой компетентных органов.

"Кто тут поверит, что из администрации президента позвонят следователю по району и скажут: не смей расследовать. Сильно сомневаюсь и считаю, что было по-другому. Просто следователь сказал: простите, а я должен приказ издать? Я, мол, просто материалы делаЮ. Или же это наше российское "Зачем мне связываться? Никто не знает, что будет потом", – рассуждает Соловьев.