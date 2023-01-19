"Что у них в голове?": Ургант вышел из себя после идеи признать его иноагентом

"Что у них в голове?": Ургант вышел из себя после идеи признать его иноагентом
Иван Ургант. Фото: t.me/EGonline
Инициатива ведущему не понравилась

Российский шоумен Иван Ургант заявил журналистам, что желание отдельных политиков наделить его скромную персону статусом иностранного агента выше всяких пониманий. Так ведущий отреагировал на рвение одного парламентария, предложившего в СМИ вынести вопрос на обсуждение.

Сам Ургант философски заявил, что прошедший год научил россиян многому – а в особенности тому, что некоторые инициативы исходят из популизма, который себе позволяют многие публичные лица, чтобы попадать в повестку.

"Невозможно вообразить, что взбредет в голову некоторым. Для меня это тайна, над которой ученым предстоит поработать еще долгое время", – высказался Ургант

Иван выразил сомнения, что речь шла о чьей-то обиде из парламентариев – "Вечерний Ургант", по его словам, постоянно приглашал в эфир политиков.

Источник: НСН ✓ Надежный источник
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