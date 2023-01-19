Бывшая жена Прилучного засветила свое великолепное тело в бассейне: фото

В Дубае Агата наверстывает упущенное и делает горячие фото

Агата Муцениеце продолжает удивлять поклонников фотографиями из солнечного Дубайска, куда звездные россияне (и даже простые смертные) наведываются отдохнуть. Однако актриса решила не только расслабиться и поплавать, но и покорить пару миллионов сердец из социальных сетей своими формами.

Актриса выбрала выгодный ракурс и раскрыла свою красоту – хотя подчеркнуто сделала вид, будто обращает внимание на совершенно другую деталь тела, а не на бедра. Муцениеце удивилась, что жила столько лет и не понимала, что у нее "накачанная спина".

"Вот так вот живешь и не знаешь", – вздыхает Муцениеце в социальных сетях.



