Чулпан Хаматова закатила истерику из-за условий в США

Чулпан Хаматова закатила истерику из-за условий в США
Чулпан Хаматова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Опальной артистке приходится не легко

Некогда любимая российскими зрителями знаменитая актриса Чулпан Хаматова теперь все свое время проводит на чужбине. После старта специальной военной операции по демилитаризации украинского государства звезда резко осудила решение Кремля встать на защиту двух республик Донбасса и отчалила за границу. Однако зарубежные условия не всегда устраивают изнеженную знаменитость.

Так, во одном из своих последних интервью Чулпан рассказала, как ей пришлось мучиться во время выступления на сцене в Соединенных Штатах Америки. Хаматова дала спектакль "Орфей" на театральной площадке в Сан-Франциско. Там знаменитость прочла популярные стихи российских поэтов.

Хаматова подчеркнула, что была рада выступить перед мигрантами, которые обосновались в Америке. Однако условия организации мероприятия поразили ее до глубины души. Оказалось, что на сцене очень сильно работал кондиционер. Дошло до того, что Чулпан промерзла до костей.

Актриса подчеркнула, что во время выступления очень переживала – холод был такой силы, что у нее чуть не начал дрожать голос. К счастью, знаменитость сумела совладать с собой и не плохо выступила перед российскими зрителями, предпочитающими жить на чужбине.

Источник: Youtube ✓ Надежный источник
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