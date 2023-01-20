Киркоров чуть не довел до истерики дочь: видео

Ребенок часами стоял перед репортерами и фотографами

Поп-король Филипп Киркоров решил закатить звездную вечеринку в честь своей наследницы Аллы-Виктории. По слухам, артист сильно потратился – вечер обошелся папе в 70 миллионов рублей.

Куда и на что пошли такие средства, непонятно. Понять, что именно происходило на вечеринке, можно с трудом – в поле зрения медиа попали кадры, на которых дочка поп-короля стоит в деревянной позе под софитами, терпеливо перенося мучения из-за бешеных репортеров и фотографов.

Ребенка, разумеется, одарили богатые друзья папы. На видео девочка гладит далматинца и держит в руках букет роз.

"70 лямов? На что так можно было потратиться?", "Мда. Девочка так и светиться "счастьем", "Не знает самоназначенный король, как привлечь к своему семейству внимание", – пишут раздраженные пользователи соцсетей.