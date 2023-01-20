"Всем давно на тебя начихать": Миро поиздевалась над устроившей выходку Пугачевой

"Всем давно на тебя начихать": Миро поиздевалась над устроившей выходку Пугачевой
Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Примадонна пытается привлечь к себе внимание местной публики, уверена журналистка

Исполнительница Алла Пугачева в Израиле ведет тот же образ жизни, что и ранее – посещает спектакли, концерты и кинопремьеры. Недавно Примадонна отправилась в кино на одну картину, в которой снялись Ксения Раппопорт и Юрий Борисов.

На премьере певица внезапно вскочила, чем привлекла внимание остальных зрителей. Алла громко заявила, что картина держала ее в напряжении весь фильм – восторг был такой, что певица уже и не выдержала и поделилась с окружающими нахлынувшими эмоциями.

"Я с предложением – сделать продолжение!", – воскликнула Примадонна под раздавшиеся аплодисменты, шля направо и налево воздушные поцелуи.

Блогер Лена Миро, высмеивающая российских селебрити, считает, что Пугачева пытается в немолодые годы вписаться в местную тусовку – разумеется, чтобы сесть во главе стола богемы. Вставать певицу, заявила журналистка, никто не просил. Да и аплодисменты выдались жиденькими.

"Всегда забавляло ее самомнение. Серьезно думает, что умнее всех? Люди все прекрасно понимают. "Вскочила с предложением". Алло! Ты вскочила, чтобы вскочить. Не знаю, что ты там предлагаешь. Большинству уже давно начихать", – добавила Лена.

По мнению блогера, попытки Примадонны привлечь к себе внимание вызывают исключительно жалость – мол, самомнение у человека сохраняется, а людям нет до персоны совершенно никакого дела.

Источник: Livejournal ✓ Надежный источник
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