Минкульт устроил проверку в российских театрах после скандала с Назаровым

В ведомстве начался разбор полетов

Министерство культуры РФ начало проверку столичных театров после увольнения актера Дмитрия Назарова из МХТ имени Чехова.

Комиссия проверяет кадровую и трудовую дисциплину в культурных учреждениях, ознакомившись с листами посещаемости. Предстоит выяснить, кто из сотрудников театра находился в отпуске, а кто на рабочем месте. Назаров ранее заявлял, что "многие уехали", передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

По словам журналиста Михаила Шахназарова, решение ведомства заслуживает поддержки – Минкульт должен контролировать ситуацию с репертуарами, если артист позволяет себе неслыханные слова в публичном пространстве.

"В таком случае государство должно решать, что делать. А если он молчит и играет в нормальных спектаклях, и играет хорошо, значит, он выполняет свою работу", – пояснил Шахназаров.

Журналист отдельно прошелся по театральным режиссерам Константину Богомолову и уехавшему в Штаты Александру Молочникову – последние, уверен Шахназаров, "уродуют и развращают классику".