Пугачева устроила истерику из-за конфискации замка в России

Примадонна не сдержалась и обругала всю Россию

Примадонна отказывается верить, что ее недвижимое имущество в России смогут взять и по щелчку пальца конфисковать. Певицу сильно раздражают разговоры на эту тему – сдержать она себя не смогла.

Артистка уверена: все разговоры о том, что кто-то может отобрать ее жилье, разгоняется в медиа и комментируется теми, кто лишь желает напомнить о себе лишний раз. В частности, подобные инициативы без реальных внесений на обсуждение звучат от личностей второго плана.

"Их среди нет, потому что это умные и думающие люди. Хайпуют депутаты, которые или за деньги, или случайно получили мандат, ни черта для России не сделали, доверия среди народа не заслужили", – высказалась певица.

Алла Борисовна уверена, что те, кто на нее так ополчился, попросту отрабатывают повестку, чтобы не лишиться того, что имеют сегодня. А у самой Примадонны никакого страха нет. Правда, кто ныне владелец ее замка в Грязи, говорить отказалась.

"Откуда мне знать? Проводите расследования. В этой стране у меня больше ничего нет. Ни квартир с домами, ни замка", – добавила певица.