Пугачева устроила истерику из-за конфискации замка в России

Пугачева устроила истерику из-за конфискации замка в России
Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Примадонна не сдержалась и обругала всю Россию

Примадонна отказывается верить, что ее недвижимое имущество в России смогут взять и по щелчку пальца конфисковать. Певицу сильно раздражают разговоры на эту тему – сдержать она себя не смогла.

Артистка уверена: все разговоры о том, что кто-то может отобрать ее жилье, разгоняется в медиа и комментируется теми, кто лишь желает напомнить о себе лишний раз. В частности, подобные инициативы без реальных внесений на обсуждение звучат от личностей второго плана.

"Их среди нет, потому что это умные и думающие люди. Хайпуют депутаты, которые или за деньги, или случайно получили мандат, ни черта для России не сделали, доверия среди народа не заслужили", – высказалась певица.

Алла Борисовна уверена, что те, кто на нее так ополчился, попросту отрабатывают повестку, чтобы не лишиться того, что имеют сегодня. А у самой Примадонны никакого страха нет. Правда, кто ныне владелец ее замка в Грязи, говорить отказалась.

"Откуда мне знать? Проводите расследования. В этой стране у меня больше ничего нет. Ни квартир с домами, ни замка", – добавила певица.

Источник: Astsite • Требует проверки
новости партнеров
По теме

Франция сделала резкий выпад в адрес России

Москва якобы "напала" на французские ведомства Минобороны

Генерал выступил с важным заявлением о всеобщей мобилизации в России

Он предупредил, что ждать такого исхода можно только при одном условии

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей