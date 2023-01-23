Безработный Назаров начал срываться на поклоннниках

Безработный Назаров начал срываться на поклоннниках
Дмитрий Назаров. Фото: Stupnikov Alexander/www.globallookpress.com
Артист переходит на личности

В январе худрук МХТ имени Чехова решил, что театр должен расстаться с актером Дмитрием Назаровым. Причиной, по некоторым данным, могли стать высказывания артиста по поводу специальной военной операции на Украине. 

Из театра уволили и жену артиста Ольгу Васильеву. Назарова ситуация вывела из себя – мужчина начал выражать негатив в адрес надоедливых пользователей социальных сетей, которые стали интересоваться произошедшими событиями.

Как пишут в СМИ, один из фолловеров поинтересовался, насколько правдивы в Сети слухи об отмене спектаклей с участие самого Назарова. Последний был настолько раздражен, что, видимо, перестал стесняться в выражениях – градус негатива в душе у актера достиг таких значений, что мужчина начал переходить на личности с незнакомцами.

"Нижний Новгород с Челябинском и Нижним Тагилом просят прощения за нескольких идиотов, которые их обворовали из-за того, что не пустили меня. Поняли, педагог оральный?!" – набросился в комментариях на подписчика артист.

Источник: 7Дней ✓ Надежный источник
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