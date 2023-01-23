Батыршина долгие годы хранила молчание

Некоторое время назад в информационном пространстве активно обсуждали скандал между известной гимнасткой Яной Батыршиной и ее звездным тренером Ириной Винер. Пикантность ситуации добавил тот факт, что в щекотливую историю втянули имя чемпионки Алины Кабаевой.



Стоит отметить, что долгое время публика считала: отношения Батыршиной и Винер навсегда разрушены, да и с Кабаевой бывшей коллеге по спорту вряд ли удастся нормально общаться. Наконец Батыршина решила расставить все точки над i.



Знаменитая спортсменка пояснила, что ее негативные заявления по поводу звездного тренера не совсем верно интерпретировали. На самом деле гимнастка продолжает безмерно уважать Винер. Единственное, что ее тревожило в годы сотрудничества – это требовательность тренера и необходимость бесконечно долго отрабатывать сложные элементы. В какой-то момент изнурительные тренировки подкосили Яну, и она даже решила закончить карьеру.



"На тот момент были обиды: что у меня, что у Ирины Александровны", – откровенничает знаменитость.

При этом Яна подчеркнула, что сейчас испытывает только благодарность. Что касается Кабаевой, здесь вся соль конфликта заключается в обычном соперничестве. Алина всегда была настоящим бойцом, а Яне не доставало выдержки, из-за чего девушкам сложно было поладить. Однако сейчас все конфликты удалось уладить – звезды даже иногда общаются.

