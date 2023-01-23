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Несколько дней назад в культурной сфере произошла очередная трагедия. Этот мир покинул знаменитый советский и российский актер Андрей Лещенко. Жизнь народного артиста Российской Федерации унесло продолжительное и тяжелое заболевание.
Печальными вестями поделились в пресс-центре Оренбургского государственного областного драмтеатра имени Горького. Именно этому культурному учреждению Лещенко посвятил более трех десятилетий своей жизни.
Андрей Лещенко был настоящей звездой театра. Многие зрители хорошо знакомы с его творчеством и всегда с большим вниманием относились к спектаклям, где был задействован ныне покойный артист.
Любимец публики появился на свет сразу после завершения Великой Отечественной войны – осенью 1945 года. Во время службы в Советской армии он проявил недюжинный актерский талант и блистал в военном ансамбле.
Прощание с выдающимся советским и российским артистом состоялось сегодня, 23 января, в стенах его родного культурного учреждения. Смерть знаменитости стала тяжелым ударом для его родных и близких, а также для коллег и многочисленных поклонников.
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