Скинувшая белье Королева удивила народ своей креветкой

Скинувшая белье Королева удивила народ своей креветкой
Наташа Королева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певица продолжает эпатировать публику

Знаменитая российская исполнительница Наташа Королева вплотную подобралась к 50-летнему юбилею, однако все еще поражает поклонников своей женской красотой. Более того, артистка оказалась большой любительницей подогревать к себе интерес за счет эпатажных выходок. На этот раз звезда явилась в ресторан без нижнего белья.

В интернет-пространстве активно обсуждают видеоролик, на котором запечатлен ужин Королевой в окружении близких людей. Внимательные поклонники заметили, что на встречу с подругами исполнительница хитов "Желтые тюльпаны", "Дельфин и русалка", "Маленькая страна" и других явилась без бюстгалтера. Через модную кофточку знаменитости хорошо просвечивают очертания звездной груди.



Также народ удивил гастрономический выбор Наташи.  Отчего-то Королева решила отужинать одной единственной креветкой. Наличие в тарелке звездной исполнительницы одинокого морепродукта озадачило пользователей Сети.

Фото: соцсети

Впрочем, можно предположить, что красотка старается сохранить цветущий вид и поэтому строго следит за калорийностью блюд. Как бы там ни было, в свои 49 лет певица выглядит превосходно.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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