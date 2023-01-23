Певица продолжает эпатировать публику

Знаменитая российская исполнительница Наташа Королева вплотную подобралась к 50-летнему юбилею, однако все еще поражает поклонников своей женской красотой. Более того, артистка оказалась большой любительницей подогревать к себе интерес за счет эпатажных выходок. На этот раз звезда явилась в ресторан без нижнего белья.



В интернет-пространстве активно обсуждают видеоролик, на котором запечатлен ужин Королевой в окружении близких людей. Внимательные поклонники заметили, что на встречу с подругами исполнительница хитов "Желтые тюльпаны", "Дельфин и русалка", "Маленькая страна" и других явилась без бюстгалтера. Через модную кофточку знаменитости хорошо просвечивают очертания звездной груди.





Также народ удивил гастрономический выбор Наташи. Отчего-то Королева решила отужинать одной единственной креветкой. Наличие в тарелке звездной исполнительницы одинокого морепродукта озадачило пользователей Сети.







Впрочем, можно предположить, что красотка старается сохранить цветущий вид и поэтому строго следит за калорийностью блюд. Как бы там ни было, в свои 49 лет певица выглядит превосходно.

