Галкина* лишают российской пенсии и имущества

Галкина* лишают российской пенсии и имущества
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Пострадают и другие знаменитости, которых признали иноагентами

В ближайшее время на рассмотрение Госдумы будет внесен законопроект, предусматривающий новые виды ограничений и лишений для лиц, которые ранее были признаны иноагентами. В перспективе это позволит увольнять их с работы без каких-либо правовых препятствий, а также лишать любых социальных гарантий, включая пенсии. 

Если депутаты одобрят инициативу, то все, кто распространяет фейки о ВС РФ, не смогут работать в России. В том случае, если организация дополнительно получает финансирование из бюджета, сотрудничество с иноагентами будет недопустимым. 

Ранее в Госдуме также предлагали разработать правовую базу для того, чтобы была возможность лишать таких лиц нажитого в стране имущества. Меру могут применить к тем, кто покинул страну после февраля.

В случае одобрения таких инициатив пострадать могут Максим Галкин*, Артур Смольянинов*, Андрей Макаревич* и другие звезды, которые высказывались против российской спецоперации. 

*признаны иноагентами
Источник: Mash ✓ Надежный источник
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