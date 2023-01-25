Звезды не стало на 83 году жизни

В культурной сфере снова произошла страшная трагедия. Накануне стало известно о смерти именитого советского артиста Александра Чубченко. Любимец публики скончался в возрасте 82 лет.



Заслуженный артист РСФСР, талантливый режиссер и звезда театра внес огромный вклад в развитие культуры в нашей стране. Смерть настигла знаменитого россиянина в родном Владимире. Печальными новостями поделились представители пресс-центра городского академического драмтеатра. Этому культурному учреждению ныне покойный артист посвятил более полувека своей жизни.



Лауреат престижной премии Евгения Евстигнеева поступил на службу во Владимирский драмтеатр в 1971-м году. За десятилетия артист блестяще отыграл более сотни разноплановых ролей.



Смерть знаменитости стала тяжелым ударом для его родных и близких. Вместе с поклонниками творчества Чубченко и его родственниками скорбят многочисленные коллеги знаменитости. Для многих он стал непререкаемым авторитетом и любимым наставником на театральном поприще.



Что послужило причиной смерти пожилого артиста, пока не сообщается. Дату и место прощание со звездой уточнят позже.

