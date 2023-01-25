Джигурда пообещал России победу

Артист не сомневается в мощи нашей страны

Знаменитый российский актер Никита Джигурда внимательно следит за развитием событий на международной арене. Любимца публики, как и многих простых россиян, весьма заботит противостояние между нашей страной и коллективным Западом.

Впрочем, у Джигурды нет никаких сомнений в отношении того, кто выйдет победителем из этой сложной ситуации.

"Мы запрограммированы на победу", – объявил артист в беседе с журналистом "Пятого канала".

Джигурда подчеркнул, что представить мир без русской культуры, русского языка, наших поэтов и писателей – невозможно. Именно поэтому западным противникам не удастся уничтожить нашу страну. Россия выстоит в любом противостоянии.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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