Артист не сомневается в мощи нашей страны

Знаменитый российский актер Никита Джигурда внимательно следит за развитием событий на международной арене. Любимца публики, как и многих простых россиян, весьма заботит противостояние между нашей страной и коллективным Западом.



Впрочем, у Джигурды нет никаких сомнений в отношении того, кто выйдет победителем из этой сложной ситуации.



"Мы запрограммированы на победу", – объявил артист в беседе с журналистом "Пятого канала".

Джигурда подчеркнул, что представить мир без русской культуры, русского языка, наших поэтов и писателей – невозможно. Именно поэтому западным противникам не удастся уничтожить нашу страну. Россия выстоит в любом противостоянии.

