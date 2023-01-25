Артист сумел извлечь выгоду из щекотливой ситуации

Недавнее интервью знаменитого российского артиста Оскара Кучеры известному ведущему и провокатору Юрию Дудю* вызвало широкий резонанс. Ряд зрителей осудили артиста за некоторую сбивчивость в выражении мыслей. Однако, как смогли выяснить журналисты, даже из этой ситуации звезде удалось выйти с солидным заработком.



Резонансное интервью разорвало информационное пространство. Ролик набрал миллионы просмотров и выбился в топ. Во время общения с артистом Юрий пытался загнать его в угол каверзными вопросами о ситуации, развернувшейся на территории украинского государства. Ведущий пытался пошатнуть позицию Кучеры, который славится своими строго патриотическими принципами.



Многие обратили внимание, что Оскар был несколько непоследователен в своих высказываниях, однако четко отстаивал пророссийскую позицию. Некоторые зрители посетовали, что в каких-то моментах артист проваливался – особо рьяных патриотов это немного расстроило.



Однако, как бы там ни было, Кучере дрязги вокруг его фамилии большого дискомфорта не приносят. Более того, ему даже удалось серьезно обогатиться. Как подсчитали журналисты издания "СтарХит", за неделю после скандального интервью актер сумел заработать как минимум 253 тысячи рублей.



После выхода ролика на канале звезды в Telegram резко подскочило число подписчиков. Благодаря такому интересу аудитории увеличились гонорары Оскара за рекламу. Интервью добавило знаменитости популярности и денег.



*признан иностранным агентом на территории Российской Федерации

